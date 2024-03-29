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Rekabet Kurulu, Kocaeli'deki Okullara Cezalar Verdi

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Rekabet Kurulu, eğitim ve yemek ücretleri ile öğretmen maaşlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla açılan soruşturmada Kocaeli'nde faaliyet gösteren bazı okullara ceza kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ildeki özel okullar hakkında eğitim ve yemek ücretlerini birlikte belirlemek, öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit etmek, birbirlerinin öğretmenlerini istihdam etmemek üzere anlaşmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturmada ilk cezalar verildi.

Buna göre Kurul, My Kolej ve Nesibe Aydın okulları tarafından yapılan uzlaşma başvurularını kabul etti.

Bu kapsamda My Kolej'e eğitim ve yemek ücretleri rakip okullarla birlikte tespit ettiği gerekçesiyle 152 bin 40 lira, öğretmen maaşlarını rakiplerle birlikte tespit etme ve birbirlerinin öğretmenlerini istihdam etmeme eylemine ilişkin olarak ise 152 bin 40 lira idari para cezası verildi.

Kurul, Nesibe Aydın'a da eğitim ve yemek ücretlerinin rakip okullarla birlikte tespiti eylemine ilişkin 405 bin 104 lira, rakip okullarla öğretmen maaşlarının birlikte tespiti ve birbirlerinin öğretmenlerini istihdam etmeme eylemine ilişkin olarak 202 bin 552 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Soruşturma taraflarından Sınav Şahin, Yahya Kaptan Koleji, Simya Koleji, Bahçeşehir Koleji, Beşsekiz Okulları, Nadide Eğitim Kurumları, Kokpit Koleji, TED Kocaeli, Seymen Koleji, Uğur Okulları, Bilgili Kültür, Atafen Koleji, Kavram Koleji Derince ve Bilnet Okulları ile ise uzlaşma süreçleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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