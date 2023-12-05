Üye Girişi
Haberler

Rekabet Kurulu, Buzdolabı Üreticisi Firmaya İdari Para Cezası İstedi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rekabet Kurulu, rekabet ihlali iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen buzdolabı üreticisi firmanın sözlü savunmasını dinledi. Soruşturma heyeti, firmanın ürünlerinin mağazalardaki satış fiyatını belirlediği gerekçesi ile idari para cezası uygulanmasını istedi.

REKABET Kurulu, rekabet ihlali iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen buzdolabı üreticisi firmanın sözlü savunmasını dinledi. Soruşturma heyeti, firmanın ürünlerinin mağazalardaki satış fiyatını belirlediği gerekçesi ile idari para cezası uygulanmasını istedi.

Rekabet Kurulu, 30 Haziran 2022'de buzdolabı ve derin dondurucu üreticisi firmanın, mağazaların satış fiyatını tespit edip, internet satışlarına kısıtlama getirerek, rekabet ihlalinde bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma heyetinin incelemeleri ve firmanın iddialara ilişkin yazılı savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün, Rekabet Kurumu binasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıya şirket temsilcileri, soruşturma heyeti ve Rekabet Kurulu üyeleri katıldı.

Küle'nin söz hakkı verdiği soruşturma heyeti, elde edilen deliller ve savunmalar çerçevesinde görüşünü açıkladı. Firmanın, mağazaların satış fiyatını tespit etmek şeklinde rekabet ihlalinin tespit edildiği belirtilirken; internet satışlarına kısıtlama getirildiği yönündeki iddiaya ilişkin bulguya rastlanamadığı aktarıldı. Firmaya, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'ücü maddesini ihlalden idari para cezası uygulanması gerektiği kaydedildi. Ardından şirket temsilcileri söz alarak savunmalarını yaptı. Rekabet Kurulu'nun, yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Koruyucu Aile Günü Rekabet Kurulu Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title