Rekabet Kurulu, Buzdolabı Üreticisi Firmaya İdari Para Cezası İstedi

Rekabet Kurulu, rekabet ihlali iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen buzdolabı üreticisi firmanın sözlü savunmasını dinledi. Soruşturma heyeti, firmanın ürünlerinin mağazalardaki satış fiyatını belirlediği gerekçesi ile idari para cezası uygulanmasını istedi.

REKABET Kurulu, rekabet ihlali iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen buzdolabı üreticisi firmanın sözlü savunmasını dinledi. Soruşturma heyeti, firmanın ürünlerinin mağazalardaki satış fiyatını belirlediği gerekçesi ile idari para cezası uygulanmasını istedi.

Rekabet Kurulu, 30 Haziran 2022'de buzdolabı ve derin dondurucu üreticisi firmanın, mağazaların satış fiyatını tespit edip, internet satışlarına kısıtlama getirerek, rekabet ihlalinde bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma heyetinin incelemeleri ve firmanın iddialara ilişkin yazılı savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün, Rekabet Kurumu binasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıya şirket temsilcileri, soruşturma heyeti ve Rekabet Kurulu üyeleri katıldı.

Küle'nin söz hakkı verdiği soruşturma heyeti, elde edilen deliller ve savunmalar çerçevesinde görüşünü açıkladı. Firmanın, mağazaların satış fiyatını tespit etmek şeklinde rekabet ihlalinin tespit edildiği belirtilirken; internet satışlarına kısıtlama getirildiği yönündeki iddiaya ilişkin bulguya rastlanamadığı aktarıldı. Firmaya, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'ücü maddesini ihlalden idari para cezası uygulanması gerektiği kaydedildi. Ardından şirket temsilcileri söz alarak savunmalarını yaptı. Rekabet Kurulu'nun, yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararını açıklaması bekleniyor.