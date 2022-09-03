Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan Atandı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı’na Ahmet Algan’ı atadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na Ahmet Algan'ı atadı. Rekabet Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı'na, daha önce Kurul'da üye olarak görev yapan Ahmet Algan getirildi. Görev süresi dolan Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü de Kurul üyeliğine yeniden atandı. Kaynak: ANKA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Rekabet Kurulu Güncel Haberler

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