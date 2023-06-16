İSTANBUL Sultangazi'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen fırıncıya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli fırıncının 2 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

'Reis' diye bağıran çocuğu tehdit ettiği iddia edilen fırıncıya 8 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL Sultangazi'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen fırıncıya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli fırıncının 2 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sultangazi'de 28 Mayıs 2023'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle 'köpeklere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden ve tehdit ettiği iddia edilen fırıncıya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir yerel haber sitesinde paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi bir fırındaki çalışanın dükkana gelen bazı kişilerle tartıştığı, tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görüldüğü, videoda geçen konuşmalarda 'köpeklere ekmek satmıyoruz' şeklinde hakaret ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Şüpheli Kadir Y.'nin savunmasına yer verilen iddianamede, olay günü dükkanında yüksek sesle bağırdığını, daha sonra çıktıklarını, 5 dakika sonra çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da, 'Dışarı çık' diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını tehdit etmediğini söylediğine yer verildi. İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Y.'nin, mağdura hitaben 'köpeklere ekmek satmıyoruz' şeklindeki söylemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere yönelik söyleminin sosyal medyada fazla gündem olmasıyla kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, 'nerede benim bıçağım ver bıçağımı' dedikten sonra ise eline bıçak alarak mağdur ve müştekiyi silahla tehdit ettiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir Y.'nin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplamda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.