Rehber köpek 'Esmer' sahibini alışverişte de yalnız bırakmıyor

Görme engelli Huri Kaşıkçı, "yol arkadaşı" olarak tanımladığı rehber köpeği Esmer ile mağazaları gezerek alışveriş yapmanın keyfini çıkardı.

Görme engelli Huri Kaşıkçı, "yol arkadaşı" olarak tanımladığı rehber köpeği Esmer ile mağazaları gezerek alışveriş yapmanın keyfini çıkardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde şube müdürü olan Kaşıkçı, yaklaşık 3,5 ay önce Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla Esmer'i sahiplendi.

Rehber köpeği sayesinde daha bağımsız hareket edebilen Kaşıkçı'nın alışveriş merkezinde mağaza gezdiği anlara AA ekibi de eşlik etti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yol arkadaşımla eşleşmemin ardından daha özgür ve bağımsız hareket edebildim." diyen Kaşıkçı rehber köpeklere yönelik farkındalığın artmasını istedi.

Onların eğitimli birer "görevli" olduğunu vurgulayan Kaşıkçı, rehber köpeği ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gezen ilk kişi olduğunu söyledi.

"Benim için çok iyi bir dost oldu"

Arkadaşı aracılığıyla Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tuncer'in açıklamalarını dinleme fırsatı bulduğuna değinen Kaşıkçı, "yol arkadaşı" ile serüveninin derneğe ulaşmasıyla başladığını bildirdi.

Dernek üyelerinin hızlıca bilgilendirme yapmalarının ardından kendisini ziyaret ettiklerini anlatan Kaşıkçı rehber köpeklerin kılavuzluk edecekleri kişiyi kendilerinin seçtiğini aktardı.

Kaşıkçı şöyle devam etti:

"Esmer eve girdikten itibaren çok mutluydu, hareketler yapmaya başladı. Evde kedimiz var, onun suyunu içti, halıda yuvarlandı. Bu beni seçtiğini gösteriyormuş ve çok memnun oldum. Hocamız Burcu Hanım'la beraber bir aylık bir eğitim sürecine girdik. İş yerinde, ev yaşantımda bastonla yaptığım bazı şeyleri artık rehber köpeğimle yapmaya başladım. Başta tabii ki zorlandım. Nasıl birbirimize uyum sağlayacağız, nasıl olacak endişesi vardı ama gerçekten benim için çok iyi bir dost oldu."

Metroyla daha kolay yolculuk

Görme engelliler için metro ile yolculuk yapmanın zorluğunu "yol arkadaşı" ile yendiğini belirten Kaşıkçı, Esmer'in insanlarla uyum içerisinde yaşadığını ifade etti.

"İnsanlarla uyum içerisinde yaşıyor. İnsanlarımız bazen korkuyorlar ama kesinlikle rehber köpeklerin ısırmadığını, havlamadığını ve panik hareketler yapmadığını söyleyebilirim. Esmer'e komut vermediğim sürece hiçbir şekilde hareket etmiyor." diyen Kaşıkçı dünyada yaygın olan rehber köpeklerin Türkiye'de de çok daha yaygınlaşmasını arzuladığını belirtti.

Kaşıkçı, rehber köpeklerle tüm engellilerin, özellikle de engelli kadınların daha bağımsız hareket edebileceğine inandığını söyleyerek "Ben de engelli bir kadın olarak tüm görme engelli kadınların rehber köpek deneyimini yaşamasını canıgönülden diliyorum." dedi.

"Bir görme engellinin hayatını daha da kolaylaştırmak amacı ile yapılıyor"

Rehber Köpekler Derneği eğitmeni Burcu Bora da uyum yakalayan görme engelli ve rehber köpeklerin eğitim sonrasında bir arada yaşamaya başladıklarını söz konusu can dostlarının her yıl dernek üyelerince kontrol edildiğini dile getirdi.

Rehber köpeklere kapsamlı bir eğitim verildiğini vurgulayan Bora bu konudaki farkındalığın artması için gayret ettiklerini anlattı.

Bora, "Köpeği ücretsiz olarak görme engelliye veriyoruz. Mama ve veteriner masrafları sponsorlarımızca karşılanıyor. Hiçbir bedel ödemiyorlar, hiçbir maddi beklentimiz de yok. Tamamıyla bir görme engellinin hayatını daha da kolaylaştırmak amacı ile yapılıyor." diye konuştu.

Burcu Bora, görme engellilerin derneğe ulaşarak rehber köpek için başvuruda bulunabileceğini söyledi.