Konya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'daki camilerde idrak edildi.

Konya'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar'ın sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua ile son buldu.

Programda, namaz sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu.

Aksaray

Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.

Karaman

Karaman'da Aktekke Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Karaman İl Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Aktekke Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk havaya rağmen namazını cami avlusunda kıldı.

Programın ardından, Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camisine gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.