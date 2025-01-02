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Regaip Kandili'nde Hastalara Ziyaret

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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Regaip Kandili dolayısıyla Espiye Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin, hastalara moral vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için yapıldığı belirtildi.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe ile beraberindekiler, Regaip Kandili dolayısıyla Espiye Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Dr. Habip Resul Birinci ile bir araya gelen Gülbe, tedavi gören hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gülbe, yaptığı açıklamada, hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Regaip Kandili dolayısıyla hastalarımıza moral vermeyi, yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. Rabbimizin kapısı huzur bulduğumuz kapıdır. Bu kapıda hastalıklarımız dert değil, bir nevi dermandır. Hastalıklarımız Rabbimize ilticaya vesiledir. Bize düşen sabır ve şükürdür. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin."

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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