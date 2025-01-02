Regaip Kandili'nde Camilere Yoğun İlgi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce'deki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Namazın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara salep ikram etti.

Kocaeli

Kocaeli'de Regaip Kandili'nin manevi atmosferini yaşamak isteyenler, camilerde yoğunluk oluşturdu.

İzmit ilçesinde vatandaşlar, kentin en büyük ibadethanelerden Mehmet Ali Paşa Camisi'ndeki programa ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren camiye gelenler, kandil dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim dinledi.

Program yatsı namazı öncesi yapılan duayla tamamlandı.

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camilere gelenler ibadet etti.

Kepez Tepe Camisi'nde düzenlenen programda cemaat, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Karabük

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Bolu

Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, kent genelindeki camileri doldurdu.

Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın vaaz verdiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Bartın

Bartın'da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'nde yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'deki camilerde program düzenlendi.

Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne akşam ezanının ardından gelenler, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahilerin okunması ve ikramlarla son buldu.