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Regaip Kandili'nde Camiler Dolup Taşarak İdrak Edildi

Regaip Kandili'nde Camiler Dolup Taşarak İdrak Edildi
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Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da camilerde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda cemaat, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı. Programlar sonrası ikramlar yapıldı.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Konya'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ali Öge'nin sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programda, namaz sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu.

Aksaray

Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Karaman

Karaman'da ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Camilerde saf tutan cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Programın ardından, belediye tarafından cemaate kandil simidi dağıtıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selçuklu Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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