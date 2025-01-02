Regaip Kandili'nde Afyonkarahisar'da Vatandaşlara Salep İkramı

Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulunuldu

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gedik Ahmet Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası, vatandaşlara salep ikramı yapıldı.

Kurum yetkilisi Şafak Uyanık, gazetecilere, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yıl boyunca Afyonkarahisar'da kandillerde, milli ve dini günlerde faaliyetlerde bulunarak vatandaşların sevinçlerine ortak olduğunu belirtti.

Geleneklerin yaşatılmasına ve kültüre katkı sağladıklarını anlatan Uyanık, "Vakfiyelerimizdeki hayır şartları gereği olarak diğer yardımlarımız da devam etmektedir."ifadesini kullandı.

Kandil dolayısıyla 750 kişiye salep ikramı gerçekleştirildi.