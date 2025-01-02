Regaip Kandili'nde Afyonkarahisar'da Vatandaşlara Salep İkramı
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla Afyonkarahisar'da 750 vatandaşa salep ikram etti. Kurum, milli ve dini günlerde vatandaşların sevinçlerine ortak olmayı sürdürüyor.
Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulunuldu
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gedik Ahmet Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası, vatandaşlara salep ikramı yapıldı.
Kurum yetkilisi Şafak Uyanık, gazetecilere, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yıl boyunca Afyonkarahisar'da kandillerde, milli ve dini günlerde faaliyetlerde bulunarak vatandaşların sevinçlerine ortak olduğunu belirtti.
Geleneklerin yaşatılmasına ve kültüre katkı sağladıklarını anlatan Uyanık, "Vakfiyelerimizdeki hayır şartları gereği olarak diğer yardımlarımız da devam etmektedir."ifadesini kullandı.
Kandil dolayısıyla 750 kişiye salep ikramı gerçekleştirildi.