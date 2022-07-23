REFÜJE ÇIKAN OTOBÜS, AYDINLATMA DİREĞİ VE AĞAÇLARI DEVİRDİ -- ÇORUM'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü, refüjde çarptığı aydınlatma direği ve ağaçları devirerek karşı şeride geçti. ÇORUM'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü, refüjde çarptığı aydınlatma direği ve ağaçları devirerek karşı şeride geçti. Kazayı yara almadan atlanan yolcular, panik yaşadı. Kaza sabah saatlerinde Çorum- Samsun kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Samsun istikametine seyreden bir seyahat firmasına ait Cihan Kurt (43) yönetimindeki 68 BB 404 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüje çıktı. Otobüs, burada aydınlatma direği ve ağaçları devirerek geçtiği karşı şeritte durabildi. Kazayı yara almadan atlanan yolcular, panik yaşadı. Arızalanan otobüs bulunduğu yerden alınırken, yolcular ise başka otobüslere bindirilerek yollarına devam etti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Samsun Ankara Çorum Güncel Haberler

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