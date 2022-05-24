Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Cınaklı'nın kullandığı 35 AS 652 plakalı otomobil, Aydın-İzmir oto yolu Çıldır Havaalanı bağlantı noktasında refüje çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel