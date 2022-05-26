Refuje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Refuje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
 - Güncelleme:
Refuje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te, refüje çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Batuhan Bakır (39), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, refüje çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Batuhan Bakır (39), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Bakır yönetimindeki 80 ACP 587 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batuhan Bakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Batuhan Bakır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title