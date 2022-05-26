Refuje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler

GAZİANTEP'te, refüje çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Batuhan Bakır (39), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Bakır yönetimindeki 80 ACP 587 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batuhan Bakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Batuhan Bakır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.