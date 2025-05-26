Ereğli'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Fırlayan Yolcu Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayan yolcu Cumali Karakış, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı G. yönetimindeki 42 ATN 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpanın şiddetiyle, yolcu Cumali Karakış, otomobilden fırlayıp ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakış, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Cumali Karakış'ın 2012 yılında şehit olan polis memuru Ali Karakış'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.