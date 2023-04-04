REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ ANNE ÖLDÜ, 2 ÇOCUĞU İLE EŞİ YARALANDI

KONYA'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü Osman Karakuş, çocukları Azra ve Bahattin Poyraz yaralandı, eşi Ayşegül hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi'nde meydana geldi. Osman Karakuş yönetimindeki 42 AKR 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Osman Karakuş, çocukları Azra ve Bahattin Poyraz yaralanırken, eşi Ayşegül Karakuş ise yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile iki çocuğu, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)