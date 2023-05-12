REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE 2 KIZI YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yan yattı. Sürücü Şeyma T. (28) ile otomobilde bulunan kızları S.T. (7) ve A.Y.T.?nin (9) yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yolun karşısına geçen bir kişi ise kazadan saniyelerle kurtuldu.

Kaza sabah saat 09.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi Macide Gazioğlu Ortaokulu önünde meydana geldi. Şeyma T.?nin kullandığı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nden Kükürtlü Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, refüjdeki ağaca çarptı. Ağaç kökünden sökülürken, karşı şeride geçen otomobil yan yatarak durdu. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Şeyma T. ile kızları S.T. ve A.Y.T. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ile kızları ambulansla kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddeye giren otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarparak, karşı şeride geçtiği ve yan yattığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle kökünden sökülen ağacın bulunduğu refüjden, yolun karşısına geçen bir kişinin ise kazadan saniyelerle kurtulduğu kameraya yansıdı.