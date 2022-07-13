REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ RIDVAN, ÖLDÜ TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Rıdvan Dur (19), hayatını kaybetti. TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Rıdvan Dur (19), hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.00 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Rıdvan Dur'un kullandığı 59 AJJ 254 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Rıdvan Dur, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan Dur, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Çelebi Çorlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ RIDVAN, ÖLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.