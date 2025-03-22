Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında alınan ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çalışkan'ın, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce 16 sayfalık ifadesi alındı.

Sorgusunda, şüphelilerden eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ı tanıyıp tanımadığı ve aralarındaki ticari sosyal ilişkiyi açıklaması istenen Çalışkan, 2021-2022 yılında Almanya'da Berghof Vakfı'yla, Türkiye'den Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği'nin (PODEM) ortak olarak düzenlediği ve kendisinin konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlikte Barış'la tanıştığını söyledi.

Etkinliğin "Türkiye'de Sistem Arayışları ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi" üzerine gerçekleşen, Think-Tank tarzı çok fazla katılımcının bulunmadığı, davetli uzmanların konuşma ve tartışma gerçekleştirdiği bir düşünce etkinliği olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte Azad Barış tartışmacı olarak bulunuyordu. Hatırladığım kadarıyla akreditasyon kartında "Spectrum" yazıyordu. Bu etkinlikten önce Azad Barış'la hiç tanışmamıştım. Ben CHP Genel Merkezi'nin 2024 yerel seçimlerinde danışmanıydım. O dönemde CHP için yapılmış bütün yerel seçim araştırmalarının koordinasyonu benim sorumluluğumdaydı. Bu süreçte 11 ayrı şirket araştırma üretti ben de bu süreci koordine ettim. Bu çerçevede CHP Genel Merkezi 'Türkiye İttifakı' yaklaşımını belirlemişti. Bu yaklaşıma göre CHP hem sandıkta seçmen bazında hem de çeşitli partilerle kurumsal bazda iş birliği arayışlarına girişti. Bu çerçevede yapmış olduğum görüşmeler CHP Genel Merkezi tarafından bana yapmam söylenen görüşmelerdir. Bu görüşmeler parti heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerdi. Ben bu görüşmelere profesyonel araştırmacı olarak katılır, araştırma sonuçlarını heyetlere aktarırdım."

Çalışkan, bu görüşmelerden bir tanesinin DEM Parti'yle gerçekleştiğini kaydederek, "Burada Azad Barış, DEM Parti heyetindeydi. Ben Azad Barış'la ikinci kez bu toplantıda karşılaştım ayrıca bu toplantılar birkaç kez tekrarlandı. Azad Barış bu toplantılarda sunduğum araştırma raporlarını istemek için beni o tarihlerde aramış olabilir ama bunu da tam olarak hatırlayamıyorum. Bunun dışında benim Azad Barış'la herhangi bir teke tek görüşmem ve sosyal, ticari faaliyetim kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

"Kent Uzlaşısı" hakkındaki soruya Çalışkan, bu konuda basına yansıyan bilgiler ve haberler dışında bilgisi olmadığını belirtti.

Şüphelilerden Azad Barış'la 1 Kasım 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında 11 kez ortak baz bilgisinin bulunduğu sorulan Çalışkan, şunları söyledi:

"İfademin başında anlattığım üzere ben CHP Genel Merkezi için yine parti heyeti ile toplantılara katılmaktaydım. Bu toplantılardan DEM parti heyeti ile gerçekleşenlere Azad Barış da katılıyordu. HTS baz kayıtlarında verdiğiniz tarihle bu toplantıların tarihleri uyuşmaktadır. Dolayısıyla baz bilgileri bu toplantılardır. Hatta bazı toplantılar aynı binada farklı parti temsilcileri ile farklı salonlarda yapılırdı. Bir ihtimal baz bilgimiz aynı olsa da farklı toplantılara katılmış bile olabiliriz."

İBB'yle kurumsal bağının olmadığını savundu

Çalışkan'a gizli tanık "İlke"nin, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımları da Mahir Polat aracı olduğunu konu ile ilgili kamuoyunda haberler yansıdı. Dernek kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler bulunuyordu. Bu kişiler işe alındı." ifadeleri soruldu.

Tanık ifadesinde geçen para trafiğiyle ilgili bilgisi olmadığını öne süren Çalışkan, DİAYDER'le de bir bağlantısı olmadığını savundu. Şüpheliler Ongun ve Polat'ı, Ekrem İmamoğlu'nun çevresinde çalıştığı için tanıdığını kaydeden Çalışkan, kendisinin İBB'yle kurumsal, iki isimle de ticari bir bağı olmadığını öne sürdü.

Çalışkan'a, Reform isimli vakfın ne amaçla kurulduğu, faaliyet alanlarının ne olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dosyası bulunan Mesut Yegen'in kim olduğu soruldu.

Reforumun bir düşünce vakfı olduğunu, dünyanın ve Türkiye'nin toplumsal iktisadi ile çevresel meselelerine dair sorun analizleriyle çözüm önerileri üzerine çalıştığını anlatan Çalışkan, Mesut Yegen'in emekli profesör olduğunu, tanışıklığının öğrencilik yıllarına dayandığı, zaman zaman vakıf olarak Yegen'in uzmanlığına başvurduklarını ve ürettiği içerikler için telif ödemiş olabileceklerini kaydetti.

Çalışkan, hiçbir siyasi partinin üyesi olmadığını savunarak, siyasi partilerle ilişkisinin profesyonel bir tedarikçilik ilişkisi olduğunu, "Kent Uzlaşısı" ve terör kavramları olarak yöneltilen suçlamaların hiçbir karşılığı olmadığını savundu.