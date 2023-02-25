Refakatsiz kardeşler annelerine kavuştu

DEPREMDE enkazdan yaralı kurtarılarak Ankara'ya sevk edilen refakatsiz çocuklardan Muhammed (5) ve Hüda Misto (13) kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmasıyla, Denizli'deki kardeşinin yanına yerleştiği tespit edilen annesine kavuşturuldu.

DEPREMDE enkazdan yaralı kurtarılarak Ankara'ya sevk edilen refakatsiz çocuklardan Muhammed (5) ve Hüda Misto (13) kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmasıyla, Denizli'deki kardeşinin yanına yerleştiği tespit edilen annesine kavuşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ahlem Misto, eşi ve çocuklarıyla birlikte, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde kentte oturdukları bina yıkılınca enkaz altında kaldı. Anne ve çocukları yaralı çıkarılırken, baba hayatını kaybetti. Muhammed ve Hüda Misto kardeşler, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucu refakatsiz çocuk olarak tespit edilen, 112 Acil Servisle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen çocuklarımız güven içerisinde. Refakatsiz olarak gelen çocuklarımızı hastanede görev yapan meslek elemanlarımız tarafından ailelerinin tespit çalışmaları yapıldı. Ailelerinin tespit çalışmaları yine SOYBİS üzerinden, MERNİS ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden tespitleri, kayıtları çocukların ifadeleri ile eşleştirildi. Bu eşleştirme sonucunda bugün iki çocuğumuzu annesi ile buluşturduk" dedi.