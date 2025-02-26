Refah Sınır Kapısından Mısır'a Geçişler Devam Ediyor

REFAH SINIR KAPISI, 26 Şubat (Xinhua) -- Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana 878 Filistinli hasta ve 2.400 refakatçı Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'nden Mısır'a giriş yaptı.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada 150.000 ton yardım malzemesi taşıyan 8.000 tırın ve 20.000'den fazla çadırın Mısır tarafından Gazze'ye ulaştığı da belirtildi.

Sınır kapısından geçişler ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak 19 Ocak'ta Mısır tarafında yeniden açılmıştı. İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana sınır kapısının Filistin tarafını kontrol ediyor.