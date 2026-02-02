Refah Sınır Kapısı, Gazze Halkı İçin Sınırlı Yaya Geçişine Açıldı

(ANKARA) - Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, yaklaşık bir yıl aradan sonra "pilot uygulama" kapsamında yeniden açıldı. Geçişlerin yalnızca Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaya hareketine açık olacağı ve sürecin İsrail, Mısır ve Avrupa Birliği (AB) koordinasyonunda yürütüleceği bildirildi.

İsrailli bir güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yaklaşık bir yıl aradan sonra resmen yeniden faaliyete geçti. Ocak 2025'te imzalanan ateşkesin çökmesinin ardından mart ayında kapatılan sınır kapısında, dün sistem kontrolleri ve testler gerçekleştirildi. Kapıda Filistin Yönetimi'nden temsilciler ile AB'den gözlemcilerin görev yaptığı bildirildi.

Filistinlilerin Mısır makamlarından onay alması gerekecek

Yetkililer, sınır kapısının yalnızca Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaya geçişine açık olduğunu, yardım tırlarının geçişine izin verilmediğini belirtti. Buna göre, ilk günlerde geçiş yapan kişi sayısının sınırlı olması bekleniyor.Gazze'ye giriş veya Gazze'den çıkış yapmak isteyen Filistinlilerin Mısır makamlarından onay alması gerekecek.

Mısır'ın, onaylanan isimleri güvenlik taraması için İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e ileteceği kaydedildi. İsrail'in, Gazze'den Mısır'a çıkışları uzaktan denetleyeceği, yüz tanıma yazılımı kullanılarak geçişlere izin verileceği ifade edildi.

Mısır'dan Gazze'ye girişte ise Filistinlilerin İsrail güvenlik taramasından geçeceği, Refah'tan sonra İsrail Ordusu'na ait bir kontrol noktasına ulaştıktan sonra Hamas'ın kontrolündeki Gazze bölgelerine yönlendirileceği belirtildi.

COGAT: "Refah Sınır Kapısı, pilot uygulama kapsamında her iki yönde yaya geçişlere açılacak"

İsrail Ordusu'na bağlı ve Gazze'ye yönelik yardımları koordine eden COGAT, dün yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın "pilot uygulama" kapsamında her iki yönde yaya geçişlere açılacağını ve sürecin Mısır ile Avrupa Birliği koordinasyonunda yürütüleceğini bildirdi. Açıklamada, kapının işleyişinin test edilmesi amacıyla pilot aşamanın başlatıldığı ve geçişlerin bugün itibarıyla başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, Gazze'de yaklaşık 22 bin hasta ve yaralının yurt dışında acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Buna rağmen İsrail'in, yabancı gazetecilerin Gazze'ye denetimsiz girişine halen izin vermediği aktarıldı.

Refah Sınır Kapısı, yaklaşık iki yıldır kapalıydı

Refah Sınır Kapısı, Gazze'de İsrail topraklarından geçmeyen tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyor. Kapı, İsrail güçlerinin Mayıs 2024'te Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında ele geçirmesinin ardından yaklaşık iki yıldır kapalı bulunuyordu.

Öte yandan İsrail güçleri, dün Gazze genelinde yeni saldırılar düzenledi. Tıbbi kaynaklara göre saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nden bir yetkili, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Refah kentinin kuzeybatısına düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Filistinli medya kuruluşları, hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki Halid Hammad Ahmed Dahleez olduğunu aktardı.