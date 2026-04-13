Günler sonra açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 69 Filistinli Gazze'ye döndü

Günler sonra açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 69 Filistinli Gazze'ye geçerek aileleriyle buluştu. Filistinlilerin dönüşü duygusal anlara sahne olurken, Gazze'deki yıkım ve umudun yeniden inşası konuşuldu.

Günler sonra açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 69 Filistinli Gazze Şeridi'ne geçerek ailelerine kavuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'te başlayan soykırımı sırasında kapattığı Refah Sınır Kapısı'nın son dönemde yalnızca yayaların geçişi için yeniden açılmasının ardından Gazze'den tedavi için yurt dışına çıkmaya çalışanlar ile Mısır'dan dönenler, İsrail'in kısıtlamaları altında kapıdan geçmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetiminin çeşitli gerekçelerle sık sık tekrar kapattığı kapıdan geçişler, son olarak İsrail'in Dünya Sağlık Örgütü'ne ait araca saldırarak bir sağlık çalışanını öldürmesinin ardından 7 Nisan'da durmuştu.

Günler sonra tekrar açılan kapıdan geçen 69 Filistinlinin, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde aileleriyle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Gazze'ye geçenlerden Ümmü Muhammed Ziyara, 2,5 buçuk senedir gurbette olduğunu ve ailesinden ayrı kaldığını belirtti.

"Gazze, yeri doldurulamaz bir vatan" diyen Ziyara, Gazze'ye dönüşün "gerçekleşen bir rüya" olduğunu ifade etti.

Dr. İman Saad ise tüm zorluklara rağmen dönmekte ısrar ettiğini belirterek, Gazze'de gördüğü yıkımın boyutunun "acı verici olduğunu" vurgulayarak ancak Filistinlilerin iradesiyle "yeniden imar ümidinin hala bulunduğunu" kaydetti.

Muhammed Şebir ise kendisinin 1 yıl 3 ay İsrail'de esir kaldığını, Mısır'a giden eşiyle uzun bir ayrılığın ardından ilk kez buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sınır engeli

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Dünya Sağlık Örgütü'ne ait araca saldırısıyla hasta tahliyelerinde görevli bir çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından, 7 Nisan'da Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler yeniden durmuştu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
