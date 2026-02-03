Refah Kapısı'ndan Gazze'ye dönen yaşlı kadın, saatlerce İsrail sorgusuna maruz kaldı

Yaklaşık iki yıl aradan sonra kısıtlı şekilde açılan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne dönen Filistinli yaşlı kadın, İsrail ordusu tarafından saatlerce sorgulandığını belirtti.

Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez sınırlı ve kısıtlı şekilde çift yönlü açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 9'u kadın, 3'ü çocuk 12 Filistinli Birleşmiş Milletlere (BM) ait araçların eşlik ettiği bir minibüsle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine ulaştı.

Gazze'ye bugün giriş yapanlar arasında bulunan Filistinli yaşlı kadın, sosyal medyada yer alan videoda, Mısır'da geçirdiği uzun bir tedavi sürecinin ardından Gazze'ye dönerken yaklaşık 3 saat boyunca İsrail sorgusuna maruz kaldığını anlattı.

Nefes nefese konuşan Filistinli kadın, "Kötü muameleye maruz kaldık. (İsrailli askerleri) otobüsü önden ve arkadan askeri araçlarla kuşattı, ardından bizi başka bir bölgeye götürdü ve daha sonra saatler süren bir sorgulamadan geçirdi." dedi.

"İsrail askerlerinin onları kontrolü altındaki bir bölgeye götürdüğünü; 'terörle mücadele birimi' olarak isimlendirilen ve İsrail güçleriyle işbirliği yapan milislerin başı Gassan Diheyni liderliğindeki gruba teslim ettiklerini" aktaran Filistinli kadın, şöyle devam etti:

"Bu milis gücüne mensup iki erkek ve bir kadın bizi İsrail sorgu merkezine götürdü, soruşturma yapılması için İsrail ordusuna teslim etti."

Filistinli kadın, "Yaklaşık 3 saat boyunca sorgulandık. İsrailli sorgu görevlisi soykırım sırasında öldürülen bazı Filistinliler hakkında (isimlerini vermeden) sorular sordu. İsrailli görevli geri dönenlerin içlerine korku salmak için önceden pek çok ayrıntıyı bildiğini ortaya koyuyordu." diye konuştu.

"Sınır kapısının açılacağını öğrenir öğrenmez adımı yazdırdım"

Hastalığına ve bir yılı aşkın süre devam eden zorunlu tedavi yolculuğuna rağmen Gazze'ye duyduğu özlemin kendisini hiç terk etmediğini vurgulayan Filistinli kadın, "Dönüş için sınır kapısının açılacağını öğrenir öğrenmez hemen adımı yazdırdım. Çünkü aileme ve çocuklarıma dönmek istiyorum. Ülkemi terk etmek istemiyorum. Ama çıktığımda hastalık nedeniyle mecburdum." dedi.

Geri dönmesine izin verilenlerin sayısının sadece 12 kişi olduğunu, diğer yolcuların ise geri çevrildiğini aktaran Filsitinli kadın, bunun, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı sıkı kısıtlamaları yansıttığını ifade etti.

Filistinli kadın, dönüş yolculukları sırasında Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafındaki yetkilerinin ise kendilerine saygıyla ve güzel şekilde davrandığını dile getirdi.

Yaşlı kadın gençlere, "Gazze'yi terk etmeyin. Ülkenizde kalın ve onu imar edin." çağrısında bulundu.

İsrail ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, Gazze'ye 50 Filistinlinin geçmesi bekleniyordu ancak şu ana kadar bölgeye yalnızca 12 Filistinli ulaşabildi.

Refah Sınır Kapısı, sınırlı geçişlere açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü sınırlı geçişler başlamıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.