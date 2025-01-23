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Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 1.114 Tır İnsani Yardım Girişi

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 1.114 Tır İnsani Yardım Girişi
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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla birlikte Gazze'ye insani yardım yüklü 1.114 tır göndermeye başladı. Ateşkesin sağlandığı süreçte, 174 tırlık bir insani yardım konvoyu daha Gazze'ye ulaştı.

KAHİRE, 23 Ocak (Xinhua) -- Refah Sınır Kapısı'nın pazar günü yeniden açılmasından bu yana Gazze Şeridi'ne şimdiye kadar insani yardım yüklü 1.114 tır giriş yaptı.

Mısır'da yayın yapan El Kahire Haber Kanalı'nın çarşamba günkü bildirdiğine göre İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin dördüncü gününde aralarında yakıt taşıyan 14 tırın da bulunduğu 174 tırlık insani yardım konvoyu, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne gönderildi.

Refah Sınır Kapısı, Gazze'ye gönderilen uluslararası yardımlar için hayati öneme sahip. Mayıs 2024'ten bu yana geçidin Filistin tarafını kontrol eden İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca kapıyı yeniden açtı.

Mısırlı bir güvenlik kaynağı ve Mısır Kızılayı'ndan bir başka kaynak, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada Mısır'ın yardım tırlarının geçişini ve Gazze'den yaralı Filistinlilerin kabulünü kolaylaştırmak amacıyla kapının çevresindeki ve yakınlardaki Filistin şehirlerine giden yolların onarımı için onlarca iş makinesi gönderdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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