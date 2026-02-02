Haberler

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü yaya geçişine sınırlı olarak açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, yaya geçişlerine açıldı. Ancak geçişlerin sınırlandırıldığı ve AB Sınır Destek Misyonu'nun bölgeye ulaşmasının ardından yalnızca belirli sayıda kişinin geçmesine izin verileceği bildirildi.

İsrail ve Mısır basının, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü olarak yaya giriş-çıkışa açıldığını duyurmasına rağmen geçişlerin sınırlı olacağı aktarıldı.

İsrail güvenlik kaynağı, AA muhabirine, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın, bölgedeki güvenlikte rol alacak Avrupa Birliği (AB) Sınır Destek Misyonu (EUBAM) çalışanlarının bölgeye ulaşmasının ardından yayalar için iki yönlü açıldığını aktardı.

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbarriyye televizyonunun haberinde, Refah sınır kapısının resmen faaliyete geçtiği, bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin de Mısır'a geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, ? İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.

Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onay verdikten sonra izin verileceği paylaşıldı.

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini aktarıyor. Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor.

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altında ve Refah Sınır Kapısı da Gazze'de İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?