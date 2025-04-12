Refah Belediyesi, İsrail'in 'Güvenli Bölge' İddasını Reddetti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin belediye yönetimi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Refah'ı sözde "güvenli bölge" ilan etmesini kesinlikle reddettiklerini bildirdi.

Refah Belediyesi, Katz'ın Refah'ı "güvenli bölge" haline getirdiklerine ilişkin iddiasına karşılık yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in söz konusu adımının tek taraflı alınmış bir karar olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarına karşı açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

Refah Belediyesinin açıklamasında şunlar ifade edildi:

"Bu geçersiz açıklama, Refah kentinin her karış toprağıyla Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmez. Refah, halkıyla birlikte sonsuza dek var olacak, zorla yerinden etme ve demografik yapıyı değiştirme girişimlerine karşı dimdik duracaktır."

"Güç kullanarak emri vaki yapmanın meşruiyet sağlamayacağına inanıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in uygulamalarının kesinlikle sürdürülebilir bir güvenlik oluşturmayacağı, bilakis sivillerin sıkıntılarını ve istikrarsızlığı artıracağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, insani ve hukuki tüm sorumlulukları alarak İsrail'in saldırgan politikalarını ivedilikle durdurması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal ettiğine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planını gerçekleştirmeye çalıştıklarına işaret etmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran ve "Morag Koridoru" adı verilen bölgeyi tamamen işgal ettiğini belirten Katz, Philadelphi Koridoru ile Morag Koridoru arasındaki, Refah kentini içine alan bölgeyi "güvenli bölge" haline getirdiklerini iddia etmişti.