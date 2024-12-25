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Reel Kesim Güven Endeksi Aralık'ta 102,7'ye Düştü

Reel Kesim Güven Endeksi Aralık'ta 102,7'ye Düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024 için mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin 0,7 puan düşerek 102,7 olduğunu açıkladı. Endeksin bileşenlerinde istihdam, ihracat siparişi ve üretim havasında artış beklentileri varken, sabit sermaye yatırımı ve mevcut siparişlerde azalış gözlemlendi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 102,7 olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı. 2024 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 102,7 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 99,1 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği ifade edildi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 45,0 seviyesinde oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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