Reel İstanbul Organize filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Bülent Orçin'in üstlendiği, mahalle komedisi filmi "Reel İstanbul Organize"nin galası Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

Turgay ve Kinyas adlı iki mahalle arkadaşının başından geçen komik maceraları anlatan film, 40 kişilik ekip ve oyuncu kadrosuyla iki haftada çekildi.

Galada AA muhabirine açıklamada bulunan Orçin, filmin konusunun olduğunu belirterek, 28 Haziran'da vizyona gireceğini söyledi.

Orçin, ilhamın daha önce yaptığı korku filmlerinden geldiğine işaret ederek, "Korkuya artık bir mola verelim, komediye girelim ve farklı bir yol izleyelim, dedik. Doğru bir yol içine girdik diye düşünüyorum. Filmin ikincisinin senaryosu da yazıldı." dedi.

Çekim sürecinde maddi ve manevi zorluklar çektiklerini aktaran Orçin, "Güzel bir film oldu. Post prodüksiyonunu kendim yaptım. Bayağı zorluklardan geçtik ama başardık hep birlikte. Herkes destek oldu manevi olarak. Güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çekimler çok güzel geçti"

Başrol oyuncusu Volkan Başaran, çekimlerin çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Bir aile olabilmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimizle duayen oyuncu, tiyatrocu ağabeylerimizle iletişimimiz çok güzeldi. Güzel bir aile komedisi çektiğimize inanıyorum. Biz çekerken çok keyif aldık. İnşallah seyircilerimiz de izlerken çok keyif alır." diye konuştu.

9 yaşındaki oyuncu Ömer Yiğit Orçin, filmde başrol oyuncusunun kardeşini canlandırdığını aktararak, ilk kez bir filmde yer aldığını ve çekimlerin iyi geçtiğini kaydetti.

Oyuncu Uğur Ercan da filme ilişkin duygularını, "Herkesin içinde birilerini bulabileceği bir film. Biz çekerken bile çok eğlendik. Yani çekerken çok güldük, çok eğlendik. Takdir tabii seyircinin. Gişede göreceğiz." sözleriyle ifade etti.

Senarist ve oyuncu Denizhan Seçer ise filmde "Bakkal Şakir" karakterini oynadığını söyleyerek, "Çok keyifli bir iş oldu. Herkesin beğeneceği, kendinden bir şey bulacağı bir iş oldu. Herkesi bekliyoruz. İnsanlarımızın günlük hayatında yaşadığı şeyleri film olarak sahnelemeye çalıştık." dedi.

Yapımcılığını Orçin Yapım'ın üstlendiği film, İstanbul Fatih'te Samatya ve Fındıkzade semtleri ile Beşiktaş ve Taksim'de çekildi.

Görüntü yönetmenliğini İlker Özkap'ın gerçekleştirdiği filmin oyuncu kadrosunda Dilan Aslan, Murat Aydın, Simenay Sürmeli, Ebral Kayran, Yıldız Uslu, Erdal Gencer ve Perihan Akçalı da yer alıyor.

Film, Türkiye genelinde 154 lokasyonda gösterime girecek.