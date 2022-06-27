Redmi 10 Prime Plus 5G performans testi sızdırıldı

Samsung ile benzer şekilde üst seviye akıllı telefonların yanı sıra çok fazla sayıda giriş ve orta segment akıllı telefon ile karşımıza çıkan Xiaomi uygun fiyatlı telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. Söz konusu telefon, Geekbench performans testinde boy gösteren: Redmi 10 Prime Plus 5G

Çinli telefon üreticileri yeniden markalama stratejisini çok fazla uyguluyor. Yani daha önce piyasaya sürdüğü bir telefonu herhangi bir değişiklik yapmadan veya küçük değişiklikler uygulayarak, yeni bir model gibi piyasaya sürüyor. Bu telefonunda Redmi Note 11E 5G modelinin yeniden markalanmış versiyonu olması bekleniyor. Redmi Note 11 serisi bu yılın başında Çin'de piyasaya sürülmüştü.

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Redmi 10 Prime Plus 5G özellikleri nasıl olacak?

22041219I model numarasına sahip olan telefonun tek çekirdek testinden 198, çoklu çekirdek testinden ise 1179 puan aldığını görüyoruz. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.2 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Dimensity 700, Mali-G57 MC2 grafik birimini bünyesinde barındırıyor.

4 GB RAM'e sahip olduğu görülen telefonun farklı konfigürasyonlarda sunması beklenirken, depolama alanının 64 GB ve 128 GB arasında olacağını düşünüyoruz. Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13 arayüzü ile kutudan çıkacak olan telefonun diğer özellikleri şu anda bilinmezliğini koruyor.

Biraz önce belirttiğimiz üzere doğrudan Note 11E 5G'nin yenilenmiş hali olursa: 6.58 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan ekranın yer alacağı telefon, 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel portre kameraya ev sahipliği yapacak.

18W hızlı şarj desteği bulunan telefon 5000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek.

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