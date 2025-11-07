Redington Türkiye, 10'uncu yılında teknoloji dünyasının liderlerini bir araya getirdi

REDİNGTON Türkiye, 10'uncu yılında düzenlediği basın buluşmasında geleceğin dijital dönüşüm trendlerini masaya yatırdı. Feriye Sarayı'nda gerçekleşen 'Unlock Infinite Tech - Empower the Next Vision' temalı toplantı, teknoloji dünyasının önde gelen markalarını ve yöneticilerini aynı sahnede buluşturdu.

Etkinliğin moderatörlüğünü Redington Türkiye & Orta Asya ve Kafkaslar Genel Müdürü Bora İncir üstlenirken; AWS, Hitachi Vantara, Mastercard ve Red Hat yöneticileri dijital dönüşüm, yapay zeka, veri stratejileri, bulut ve güvenlik teknolojilerinin geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

'YAPAY ZEKA ARTIK DAHA BİLİNÇLİ VE ORGANİZE BİR DÖNEME GİRİYOR'

Açılış konuşmasında Bora İncir, yapay zekanın yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edeceğini söyleyerek "Aslında yapay zeka, bugün olduğu gibi gelecekte de konuşulmaya devam edecek - tek farkla, artık daha bilinçli ve daha organize şekilde. Yapay zeka yatırımlarının başarılı olması için sadece teknolojiyi büyütmek değil, onu sadeleştirmek, bütünleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Redington olarak biz de bu dönüşümün rehberlerinden biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

'TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAMAK DEĞİL, TEKNOLOJİYLE DÖNÜŞMEK GEREKİYOR'

Bora İncir, konuşmasında Redington Türkiye'nin 10 yıllık yolculuğuna ve bölgesel büyüme vizyonuna da değindi:

"2025, teknolojinin yalnızca hızla geliştiği değil, aynı zamanda her alanda dönüşümü zorunlu kıldığı bir yıl. Yapay zekadan siber güvenliğe, bulut çözümlerinden veri yönetimine kadar her şey yeniden tanımlanıyor. Biz Redington olarak, teknolojiyi yalnızca dağıtan bir yapı değil; iş ortaklarımız ve üretici markalarımız için gelişimin önünü açarak değer yaratan bir büyüme ortağı olarak konumlanıyoruz."

Panelde; bulut bilişim, açık kaynak çözümleri, siber güvenlik ve veri stratejileri gibi dijital dönüşümün temel başlıkları ele alındı. AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, bulut teknolojilerindeki hızlı büyümeye dikkat çekerek, bulutun artık yalnızca bir teknoloji değil, kurumların iş yapış biçimlerini dönüştüren stratejik bir güç haline geldiğini belirtti. Özselçuk, bulut çözümlerinin kurumlara hız, esneklik ve ölçeklenebilirlik kazandırarak dijital dönüşümün merkezine yerleştiğini dile getirdi.

Red Hat Türkiye & CIS Genel Müdürü Haluk Tekin, açık kaynak teknolojilerinin üretken yapay zeka ile birlikte kurumların dijital altyapılarını kökten dönüştürdüğünü belirtti. Tekin, açık kaynak ekosisteminin sunduğu esnekliğin ve topluluk odaklı inovasyonun, kurumların daha hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmesine olanak tanıdığını aktardı.

Mastercard Türkiye & Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, 2025 teknoloji dünyasında ilerleme ve risk arasındaki ince çizgide hareket ettiklerini; yapay zeka ve dijital dönüşüm, kurumlar için hem büyük fırsatlar hem de yeni kırılganlıklar getirildiğine dikkat çekti. Siber güvenliğin artık yalnızca bir savunma hattı değil, kurumlara rekabet avantajı sağlayan stratejik bir büyüme unsuru haline geldiğini bildirdi.

Faydacı, bu alanı desteklemek için, AI tabanlı tehdit analizi ve dijital kimlik çözümleriyle kurumlara proaktif ve entegre bir güvenlik mimarisi sunduklarını da belirtti. Risk tabanlı kimlik doğrulama, işlem izleme ve verilerin tokenizasyonu ile dijital etkileşimler için üst seviye güvenlik sağladıklarına da değinenen Faydacı, veri gizliliği ve regülasyon uyumunu destekleyen yatırımlarımlarıyla, müşterilerilerinin dijital varlıklarını korurken iş sürekliliğini de garanti altına aldıklarına vurgu yaptı. Ayrıca, Redington ile yürüttükleri iş birliği ile, küresel bilgi birikimlerini Türkiye pazarına taşıyarak dijital dönüşümün somut adımlarına katkı sağladıklarının da altını çizdi.

Hitachi Vantara Türkiye Ülke Müdürü Aslı Arısal, 'Veri özgürlüğü' kavramına dikkat çekerek kurumların artık veriyi yalnızca depolamakla kalmayıp anlamlandırmak ve güvenle yönetmek zorunda olduklarını söyledi. Arısal, günümüzde verinin stratejik bir varlık haline geldiğini belirterek, kurumların rekabet avantajı elde edebilmesi için veriye erişim, analiz ve koruma süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla ele almaları gerektiğini ifade etti.

'GELECEĞİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Panelin kapanışında Bora İncir, Redington Türkiye'nin gelecek hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde operasyonlarımızı genişletiyoruz. Redington Akademi çatısı altında düzenlediğimiz teknik eğitimlerle, iş ortaklarımızın yetkinliklerini artırmayı önemsiyoruz. Çünkü biz, teknolojiyi birlikte büyüyerek geliştiren bir topluluk olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönem, teknolojinin sadece araç değil, aynı zamanda bir değer üretim biçimine dönüştüğü bir dönem olacak. Yapay zeka, veri güvenliği, bulut altyapısı ve otomasyon artık birbirinden bağımsız değil, bütünleşik bir ekosistemin parçaları haline geliyor. Cloud-born, siber güvenlik ve oyun yazılımı alanına odaklanan şirketler bugün teknoloji gündeminin merkezinde. Biz, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin temelini oluşturan ISV'lerin (bağımsız yazılım üreticilerinin) kanal stratejilerini oluşturuyor ve global pazarlara açılmalarına destek veriyoruz. Redington Türkiye olarak hedefimiz; bu dönüşümün yalnızca parçası olmak değil, yön verenlerinden biri haline gelmek."