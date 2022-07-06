Red Dead Redemption Remastered iptal edildi! İşte sebebi

Rockstar Games'in Red Dead Redemption ve GTA 4 gibi büyük oyunlarını remastered olarak yeniden geliştireceğine dair bazı iddialar, oyun dünyasını karıştırmayı başardı. Son aylarda oldukça popüler hale gelen söylentilere rağmen, Rockstar'ın yeni bir remastered planı olmadığı belirtildi.

GTA 4 ve RDR Remastered'a GTA 6 engeli

GTA Trilogy ile adeta felaket yaşayan ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Rockstar Games, Red Dead Redemption ve GTA 4 remastered projelerini durdurmuş olabilir. İddiaya göre GTA Trilogy'den beklenen başarı alınsaydı, hemen arkasından yeni Red Dead Redemption ve GTA 4 sunulmuş olacaktı.

Rockstar Games'in birkaç yıldır bu planları masaya yatırdığı, ancak GTA Trilogy'nin başarsızlığı nedeniyle yeniden rafa kaldırdığı belirtildi. Şirketin ayrıca GTA 6'ya daha fazla önem vermek ve maddi imkanlarını yeni açık dünya oyununa harcamak istediği söylendi.

GTA 6 çıkış tarihi, harita boyutu ve hikaye süresi belli oldu!

Rockstar'dan remastered projeleriyle ilgili resmi bir açıklama gelmese de, bu, Red Dead Redemption ve GTA'yı bekleyen oyuncular için kötü bir gelişme. Rockstar'ın en azından GTA Trilogy'den ders aldığını ve oyuncuların eleştirilerine kulak verdiğini söylemek mümkün.

Son iddialar, geliştiricinin tamamen GTA 6'ya odaklandığını da kanıtlar nitelikte. GTA 6 hakkında gelen son sızıntılar, şirketin yaklaşık 8 yıldır (2014'ten beri) bu proje üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Ayrıca Rockstar'ın şimdiye kadar ki en büyük kaynak aktarımını buraya yaptığı söyleniyor. Üstelik bahsedilen miktar tam 600 milyon dolar.

GTA 6'da selefi GTA 5'in tam 5 katı büyüklüğünde bir harita bizleri bekliyor olacak. GTA 5'i 30 saat gibi bir sürede bitirebiliyorduk. Yeni oyunun hikayesi ise en az 75 saat sürecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel