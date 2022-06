Red Bull kendi otomobilini üretiyor!

Red Bull yıllardır motorsporları ile iç içe. Enerji içeceği üreticisi, motorsporlarının çeşitli dallarında birçok takıma sponsorluk da yapıyor. Aynı zamanda uzun bir süredir Formula 1'de yarışan Red Bull, bu durumu bir adım daha öteye taşımaya hazırlanıyor.

1.100 beygirlik Red Bull imzalı hiper otomobil

Uzun zamandır Formula 1'de yarışan 4 takımlar ve 5 pilotlar şampiyonluğu bulunan Red Bull, bu başarısını bir hiper otomobil ile taçlandırma hedefinde. Şirket Formula 1'deki rakipleri Mercedes-AMG, Ferrari, Aston Martin ve McLaren gibi kendi otomobilini üretecek.

Koenigsegg'den 2022'nin ilk hiper otomobili

Red Bull, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yeni otomobili hakkında ilk ipuçlarını verdi. 1.100 beygir güç üreten hibrit bir V8 motora sahip olan RB17 ile ilgili ilk bilgiler de bu paylaşım ile birlikte geldi. İki kişilik oturma düzenine sahip olacak aracın üretimine 2025 yılında başlanacak.

Introducing the RB17 ?? A new era of performance cars has arrived ?? pic.twitter.com/Pz3mxexzQU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 28, 2022

Her biri yaklaşık 6 milyon dolar değerinde olan bu hiper otomobilden sadece 50 adet üretilmesi planlanıyor. Red Bull, bu otomobili satın alacak kişilere çeşitli avantajlar sağlayacak. Bu avantajlar arasında takımın simülatörlerine erişim ve pist eğitimi de yer alıyor.

Red Bull Racing CEO'su Christian Horner yeni otomobilleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

RB17, Red Bull markasını taşıyan bir otomobilin koleksiyoncularla ilk buluşması. RB17, şampiyonluk kazanan Formula 1 araçları ile ilgili bildiğimiz her şeyi, olağanüstü performans seviyeleri sunan iki koltuklu bir pist otomobiline aktardığımız bir paket.

Aracın tasarımından Red Bull teknik direktörü Adrian Newey sorumlu olacak. Aston Martin Valkyrie'de de imzası bulunan Newey, Red Bull'un tüm F1 şampiyonluklarında da önemli bir pay sahibi. Red Bull, RB17'nin karbon kompozit bir şasi ve modern F1 arabaları gibi zemin etkisinden yararlanmak için tasarlanmış bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor.

Red Bull bu yılın başında Honda'nın Formula 1'den çekilmesi ile kendi motor üretim merkezini kurmuştu. Halen Honda desteğini alıyor olsa da otomotiv sektörüne iyiden iyiye giriş yapan Red Bull, ilerleyen yıllarda daha farklı modellerle de karşımıza çıkabilir.

Peki siz Red Bull imzalı RB17 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu otomobillerin devamı gelir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel