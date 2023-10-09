Red Bull 64 Bars'ın ikinci sezonunda Muti konuk oldu

Dünya sahnelerinden sonra geçen yıl Türkiye'de de hayata geçirilen Red Bull 64 Bars'ın ikinci sezonunun ikinci konuğu ünlü rapçi Muti oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ilk bölümünden itibaren hip-hop ve rapseverler tarafından ilgiyle karşılanan Red Bull 64 Bars'ın ikinci sezonunda heyecan yükseliyor.

Rap ekseninde 64 satırdan oluşan, nakarat ve tekrarın olmadığı şarkıların üretildiği, yeni bir meydan okuma niteliği taşıyan Red Bull 64 Bars serisinin bu sezonki ikinci konuğu rap dünyasının sevilen isimlerinden Muti oldu.

Red Bull 64 Bars'ın yeni bölümünde başarılı rapçinin sıfırdan yarattığı 64 satırlık şarkının prodüktörlüğünü Pango üstlendi. Muti'nin Red Bull 64 Bars bölümü 5 Ekim Perşembe günü redbull.com ve hiphoplife.com.tr YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Şanışer ile başlayan ve Muti ile devam eden ikinci sezon da dahil olmak üzere Red Bull 64 Bars'ın tüm bölümleri redbull.com ve Hiphoplife.com.tr YouTube kanalından izlenebiliyor.