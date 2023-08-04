Recep Varlıakman'ın ölüm yıldönümünde mevlit programı düzenlendi

Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Recep Varlıakman'ın 8 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Programa çeşitli sendika ve STK temsilcileri ile siyasiler katıldı.

Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanıyken 8 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Recep Varlıakman, ölüm yıldönümünde düzenlenen mevlit programı ile anıldı.

Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanıyken 4 Ağustos 2015 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Recep Kadir Varlıakman, ölümünün 8'inci yılında Kamu Sen Manisa İl Temsilciliği'nin Yunusemre ilçesindeki Laleli Mesir Camii'nde yatsı namazı öncesi düzenlendiği mevlit programı ile anıldı. Mevlit programına Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ali Dağlıoğlu, Kamu Sen'e bağlı sendikaların başkan ve üyeleri, STK'ların temsilcileri ve siyasiler katıldı.

Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, "Rahmetli Recep Kadir Varlıakman ve ahirete intikal eden tüm Kamu-Sen üyelerimiz ve yakınları için mevlit okuttuk. Allah kabul etsin, mekanları cennet olsun" dedi. - MANİSA