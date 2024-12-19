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Recep Uçar, Özel Çocuklarla Buluştu

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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel çocuklarla bir araya geldi. Uçar, çocuklara forma hediye ederek onlarla vakit geçirdi ve bu buluşmanın anlamından bahsetti.

Recep Uçar'dan özel çocukları sevindiren buluşma

Konya spor Teknik Direktörü Recep Uçar:

"Yeryüzü melekleriyle kısa da olsa buluşmak çok güzeldi"

KONYA - Konya spor Teknik Direktörü Recep Uçar, özel çocuklarla bir araya gelerek vakit geçirdi.

Konya spor Teknik Direktörü Recep Uçar, Yerli Malı Haftası nedeniyle Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerle buluştu. Özel öğrencilerle vakit geçiren Uçar, forma hediye ederek Konya spor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maça davet etti.

"Yeryüzü melekleriyle kısa da olsa buluşmak çok güzeldi"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Yeryüzü melekleriyle kısa da olsa buluşmak çok güzeldi. Onlara hizmet eden, onların yetişmesi için katkıda bulunan onlara sizlerin huzurunda da ben teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki varlar özel ve kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Benim adıma çok güzel bir gün. Bizler belki sadece spor sektöründe bulunuyoruz. Konyaspor, Konya'nın en önemli markalarından bir tanesi. Bu görevi de biz teslim aldık. Dolasıyla ben kendi adıma öğretmen olarak da bu tarz etkinliklerde çocuklarla birlikte bulunmakta eğer zerre kadar katkımız oluyor, onları mutlu ediyorsak ne mutlu bizlere. Üstümüze düşen ne görev varsa bizler memnuiyetle onların yanında olacağız" dedi.

Recep Uçar, Özel Çocuklarla Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Güncel
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