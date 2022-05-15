Recep Uçar, Kasımpaşa - Antalyaspor maçını tribünden takip ediyor - Haberler

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, Kasımpaşa-Antalyaspor müsabakasını tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da vardı. Dün Ümraniye'de gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarının ardından Uçar, bugün Kasımpaşa - Antalyaspor maçını takip etti.

(Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel