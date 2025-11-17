Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ışıklandırma yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki iskele yolunda ışıklandırma yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki iskele yolunda ışıklandırma yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, millet bahçesindeki 1,5 kilometrelik iskele yolu LED ışıklarla donatıldı.
İskele yolunda, LED ışıklandırmalı 65 direk kullanılarak aydınlatma yapıldı.
Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, aydınlatma sistemi imalatını kendilerinin yaptığını ve vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel