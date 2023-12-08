Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali "Cumhurbaşkanı Erdoğan" ile tanışmak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaşının isminden dolayı başına gelmeyen kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadenizli adaşı İHA'ya konuştu Belçika'dan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçi...

Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali "Cumhurbaşkanı Erdoğan" ile tanışmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaşının isminden dolayı başına gelmeyen kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadenizli adaşı İHA'ya konuştu

ANKARA - Belçika'dan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçi vatandaşın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

Belçika yaşayan Recep Tayyip Erdoğan isminde gurbetçi Türk vatandaşı, Türkiye'ye üniversite okumak için geldi. Uluslararası İlahiyat Programı ile Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim hayatı başlayan Erdoğan'ın isminin konulma hikayesi ise duyan herkesi şaşırtıyor. Erdoğan, ailesinin "Milli Görüşçü" olmasından dolayı kendisine "Recep Tayyip Erdoğan" isminin konulduğunu belirtti.

24 yaşındaki vatandaşın başına ise söz konusu isminden dolayı zaman zaman iyi ve kötü olaylar geldi. Türkiye'de isminden dolayı çok iyi karşılanan Erdoğan, Avrupa'da yaşadığı dönemde ise bazı zorbalıklara maruz kaldı.

Erdoğan, isminin konulma ve başından geçen ilginç hikayeleri İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Annem ve babam koydu ismimi. 24 yaşındayım ve AK Partinin kurulduğu döneme denk geliyor. Babam, annem ile inat etti. Babam daha sonra Necmettin Erbakancı olduğu için annemle beraber karar aldı ismimi Recep Tayyip Erdoğan koymak adına" diye konutu.

"Yüksek rütbeli kişi gelip kimliğimi görünce şaşırdı"

Kudüs'e ziyaret için giden Erdoğan'ın başına gelmedik olay ise kalmadı. İsminden dolayı İsrailli askerlerin zorbalıklarına maruz kalan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İsrail askerleri orada bana Fatiha suresi okumamı istedi. Çantamdan tutarak beri geriye çektiler. Bende cevap verdim ve 'Kafirlere karşı sure okumam' dedim. Adam sinirlendi ve kimliğimi sordu. Bende kimliğimi verdim lakin sahte olduğunu düşündü. Daha sonra yüksek rütbeli bir askeri çağırmak istedi. İngilizce konuşmaya başladılar benim de anlamam için daha doğrusu. Yüksek rütbeli kişi gelip kimliğimi görünce şaşırdı ve 'Hemen bunu serbest bırakın' dedi. Bende 'Bir daha olmasın' dedim ve onları orada tehdit ettim."

"Belçika'ya taşındığımızda 'Erdoğan ailesi geldi' demişler"

Belçika'daki komşuları ile ilişkisini de anlatan Erdoğan, bir komşusunun isminden ve davranışlarından dolayı Müslüman olduğunu dile getirerek, "İlk defa Belçika'ya taşındığımızda 'Erdoğan ailesi geldi' demişler. Komşumda sıcak bakmıyordu zaten. Daha sonra birkaç hafta geçti ve benim ismimim Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öğrenince 'Diktatör aile geldi' diye cümleler kullanmaya başladılar. Ama biz Müslüman olarak iyi örnek olmalıyız ve hep pozitif karşıladık. Her bayramda ikramlarda bulunduk kendisine ve Müslüman oldu" ifadelerine yer verdi.

"Benim ismimi duyanlar pozitif baktı"

Türkiye'de ilk olarak İstanbul'a geldiğini hatırlatan Erdoğan, burada çok iyi karşılandığına dikkati çekerek, "Benim ismimi duyanlar veya ben söylediğimde hep pozitif baktılar. 'Başbakanım ya da Reis-i Cumhur'um gelmiş kırmızı halı serelim' tarzında küçük şaka yaptılar. Annem hep bunu derdi 'Seni Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıralım'" açıklamasında bulundu.

Gurbetçi Erdoğan en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve tanışmak olduğunu aktardı. Erdoğan, eğitimine destek olan Türkiye Diyanet Vakfı'na da teşekkür ederek, "Konya'da öğretmenlerim çok sıcak kanlı baktı bana. Çoğu etkilendi ve şok oldu. Buraya gelmeden önce sınıfta çoğu öğretmen ismimi okurken bakıyordu acaba bu kim diye. Çoğu esnafta ismimi duyunca indirim yapmaya kalktı. Hocalarımla tanıştığımda 'Aynı reis gibisin sadece boyun kısa ve sakallısın' dediler" kaydetti.

"Cumhurbaşkanımızın ismini taşımak gayet onur verici"

Bunun yanı sıra Erdoğan, dedelerinin Karadeniz göçmeni olduğunu belirterek, "Necmettin Erbakan hocamızın adının verildiği okulda okumak ve Cumhurbaşkanımızın ismini taşımak gayet onur ve gurur verici" dedi.

Öte yandan Erdoğan, taşıdığı ismin ağırlığının farkında olduğunu söyleyerek 5 dil bildiğini ve bunların Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça olduğunu belirtti.