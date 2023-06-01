Recep Civelek Devrek İlçe Özel İdare Müdürü oldu

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Recep Civelek, Devrek İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı.

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü'nü yürüten Eski Eğerci Belediye Başkanı Recep Civelek Devrek İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne atandı. Devrek İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık'ın emekli olması nedeniyle bir süreden bu yana boş kalan kuruma Devrekli Recep Civelek getirildi. Bundan birkaç yıl önce Devrek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü görevinde de bulunan Civelek tekrar memleketine dönerek yeni görev yeri olan Devrek Özel İdare Müdürlüğü'nde görevine başladı. - ZONGULDAK