Recep Çavdar'ın yönettiği 'Zemberek' filmi iki ödül aldı

Yönetmen ve oyuncu Recep Çavdar'ın yazıp yönettiği "Zemberek", 13. RIURAU Uluslararası Film Festivali'nde iki ödül aldı.

İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilen festivalin finalistleri arasında yer alan "Zemberek" filmine, "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" ödülleri verildi.

Filmin görüntü yönetmenliğini yapan ve geçen yıl hayatını kaybeden İlker Berke, "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.

Yönetmen Recep Çavdar, festival ekibine İlker Berke adına bir video göndererek teşekkür etti.

Çavdar, Zemberek'in ikinci filmi olduğunu ve ilk filmindeki gibi ikinci filmi ile de yurt dışında Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek ayrıca geçen yıl eylül ayında vefat eden görüntü yönetmeni İlker Berke adına ödülü almanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

"En İyi Kurgu" ödülü Ahmet Kerem Acar'a verildi

Filmin kurgusunu yapan Ahmet Kerem Acar ise "En İyi Kurgu" ödülünün sahibi oldu. Gönderdiği video ile festival ekibine teşekkür eden Acar, ödülünü kısa bir süre önce kaybettiği babasına ithaf etti.

Çekimleri Kars, Ağrı ve Van'da gerçekleştirilen film, babasının vefatı sonrası kardeşi ve annesi ile oldukça zor günler geçiren Ömer'in, babasının ölümüne sebep olan Veysi'den intikam almak istemesini konu alıyor.

Yapımcılığını Recep Çavdar ile oyuncu Celal Al'ın üstlendiği filmin başrollerinde ise Ufuk Bayraktar, Fulya Ulvan ve Muhammet Diştaş yer alıyor.