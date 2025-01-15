Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Reçak Katliamı'nın 26. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Reçak Katliamı'nın 26. Yılı Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın Reçak köyünde, 15 Ocak 1999'da yaşanan ve uluslararası müdahale ile sonuçlanan Reçak Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti'nin katıldığı törende, Sırbistan'ın soykırımcı rejimi tarafından katledilen 45 kişinin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Kosova Savaşı'nın en büyük katliamlardan biri olan ve ülkeye NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktası olarak kabul edilen 15 Ocak 1999'daki "Reçak Katliamı"nın 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti, dönemin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi William Walker, ülkede görevli uluslararası temsilciler ile vatandaşlar, Ştimle Belediyesine bağlı Reçak köyünde "Reçak Katliamı" anıtına çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ardından gerçekleşen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Reçak'ta kadın ve yaşlıların da aralarında olduğu 45 kişinin Sırbistan'ın soykırımcı rejimi tarafından katledildiğini söyledi.

26 yıl önce Reçak'ta insanlık ile vahşetin karşı karşıya geldiğini belirten Osmani, "Katliamın görüntüleri dünyayı sarstı, uluslararası vicdanı etkiledi ve diplomasiyi harekete geçirdi. Tüm bunlar, cesareti ve özverisiyle halkımızın çektiği acıların yadsınamaz gerçeğini dile getiren büyük dostumuz William Walker sayesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Kosova Başbakanı Kurti de Reçak'ta sivilleri katledenlerin Sırbistan'da serbest olması nedeniyle adalet mücadelesinin bitmediğini vurguladı.

Reçak Katliamı, gün boyunca çeşitli şehirlerde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Reçak Katliamı

15 Ocak 1999'daki Reçak Katliamı'nda 45 Kosovalı Arnavut, Ştimle Belediyesine bağlı Reçak köyünde, "Kosova Kurtuluş Ordusuna (UÇK) yardım ettikleri" gerekçesiyle Sırp ordu ve paramiliter birliklerince vahşice katledilmişti. Söz konusu katliam, Kosova'ya NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Dönemin AGİT Kosova Misyon Şefi William Walker, birçok medya temsilcisiyle katliamdan bir gün sonra köyü ziyaret ettiği sırada gördüklerini "Hayatımdaki en üzücü olay" olarak nitelendirmiş, "Gördüğüm kadarıyla bir katliam ve insanlık suçuyla karşı karşıya olduğumuz aşikardır" ifadesini kullanmıştı.

Walker'ın Reçak'ta yaptığı açıklamalar, dünya basınında geniş yankı uyandırmış ve katliamdan sonra 24 Mart 1999'da NATO'nun Sırbistan ve Kosova'daki Sırp birliklerine yönelik havadan ve 12 Haziran 1999'da karadan müdahalesi başlamıştı.

Katliamın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu yargıçlarınca olayla ilgili sadece Sırp polis memuru Zoran Stojanoviç, 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Reçak Katliamı'nı "kurgu" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
img

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
img

Dünya ekonomilerinin merakla beklediği veriler açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.