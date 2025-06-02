Rebeteos Dance Academy, Sofya Festivali'nde 1'incilik Kazasnı!

(İZMİR)- Seferihisar'da kurulan Rebeteos Dance Academy, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Uluslararası Zeibekiko ve Yunan Dansları Festivali'nde grup kategorisinde birincilik kupasını kazandı.

Seferihisar'da kurulan Rebeteos Dance Academy, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı kültür, sanat ve kutlama etkinliklerinde sergilediği özgün koreografilerle izleyenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Sunduğu dans eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katkı sunan akademi, pek çok festival ve sanatsal etkinlikte Seferihisar'ı başarıyla temsil ediyor.

Son olarak, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Uluslararası Zeibekiko ve Yunan Dansları Festivali'nde boy gösteren Rebeteos Dance Academy ekibi, tamamı Seferihisarlı dansçılardan oluşan kadrosuyla büyük bir başarıya imza attı.

Grup kategorisinde birincilik kupasını ülkemize kazandıran ekipte Başak Bozkurt Duru, Cevat Alp Evin, Ebru Topçu, Hülya Ertürk, İsmail Hakkı Ertürk yer alıyor.

Solo Zeibekiko kategorisinde ise Cevat Alp Evin birincilik, Ebru Topçu teknik ve müzikalite dallarında iki ikincilik, Sefer Topçu da üçüncülük madalyası kazandı.