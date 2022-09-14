Rcep Vites Yükseltirken Çin-Malezya Ticareti Patlamaya Hazır

Üst düzey bir Malezyalı yetkili, RCEP'in işletmelerin işbirliği yapması için stratejik bir platform sağladığını ve bunun daha düşük tarifeler, daha güçlü lojistik bağlantı ve bölgede daha sağlam bir ticaret ekosistemi aracılığıyla daha yakın ekonomik entegrasyona olanak sağlayacağını söyledi.

Üst düzey bir Malezyalı yetkili, RCEP'in işletmelerin işbirliği yapması için stratejik bir platform sağladığını ve bunun daha düşük tarifeler, daha güçlü lojistik bağlantı ve bölgede daha sağlam bir ticaret ekosistemi aracılığıyla daha yakın ekonomik entegrasyona olanak sağlayacağını söyledi.

KUALA LUMPUR, 14 Eylül (Xinhua) -- Bir Malezyalı yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) Çin ve Malezya arasındaki iş ilişkisinin çeşitli yönlerini düzene sokacağı ve uyumlu hale getireceği için iki ülke arasında ikili ticaretin patlamasının beklendiğini söyledi. Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Lim Ban Hong, yaklaşmakta olan 19. Çin-ASEAN Fuarı (CAEXPO) ile bağlantılı olarak düzenlenen "4. Malezya-Çin B2B İş Eşleştirme Oturumu"nun açılış töreninde yaptığı açılış konuşmasında, RCEP'in ticaret ve yatırım alanlarında daha şeffaf, spesifik ve kurallara dayalı bir sistem oluşturacağını söyledi. 16-19 Eylül tarihlerinde Çin'in Nanning kentinde yapılması planlanan CAEXPO, "RCEP'te Yeni Fırsatları Paylaşmak, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3.0 Sürümünü Oluşturmak" temasını içeriyor.

Lim, "RCEP kapsamında tarife imtiyazlarının uyumlu hale getirilmesi, bölgedeki ticareti ve bölgesel entegrasyonu doğrudan hızlandıracak. Ayrıca ihracatçılara mal ve hizmetlerini daha fazla pazara genişletme ve çeşitlendirme fırsatları sunuyor" diye konuştu. Lim, bu hamlenin "ayrıca, şirketlerin küresel değer zincirine ve özellikle Malezya ve Çin arasındaki bölgesel tedarik zincirine entegrasyonunu da güçlendireceğini" söyledi. Lim ayrıca, RCEP'in işletmelerin işbirliği yapmaları için stratejik bir platform sağladığını ve bunun daha düşük tarifeler, daha güçlü lojistik bağlantı ve bölgede daha güçlü bir ticaret ekosistemi aracılığıyla daha yakın ekonomik entegrasyona olanak sağlayacağını belirtti. Lim "Malezya daha geniş pazar entegrasyonundan büyük fayda sağlayacak. Stratejik olarak bu bölgenin kalbinde yer aldığımız için, ticaret engellerinin azaltılması ve daha iyi ticaretin kolaylaştırılması, işletmeler için daha düşük maliyetlerle diğer ülkelere pazar erişimini daha da artıracaktır" dedi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Qinzhou Limanı'nın konteyner terminali, 2 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Malezya Büyükelçisi Ouyang Yujing ise Çin ve Malezya'nın ilişkilerinde büyük bir sıçrama kaydettiğini ve diğer ASEAN ülkelerinin ön saflarında yer aldıklarını söyledi. Ouyang, "Çin-Malezya ilişkisi, Çin-ASEAN ilişkisinin gelişiminin canlı bir örneğidir. Çin, ASEAN ülkeleri ve diğer tarafların ortak desteğiyle, RCEP planlandığı gibi 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girdi ve bu sayede Çin-Malezya ekonomik ve ticari işbirliği daha da derinleştirildi ve geliştirildi" diye konuştu. Ouyang "Her iki ülke de sanayi parkları, altyapı, ekipman üretimi, bilgi ve iletişim, dijital ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde etti" dedi. Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) CEO'su Mohd Mustafa Abdul Aziz ise yaptığı konuşmada, Malezya ile Çin arasındaki yakın ve enerjik ticari ilişkilerin yalnızca pandemi sonrası toparlanma çabalarında değil, Malezya'nın dijital dönüşümünde de olumlu bir itici güç olduğunu söyledi. Abdul Aziz, "Malezya ve Çin arasındaki dostane ilişkinin sadece ivmeyi korumakla kalmayıp, iki ülke arasındaki güçlü ve canlı ekonomik bağları daha da ileriye taşıdığına inanıyorum" dedi. Abdul Aziz, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana dijitalleşmenin, iş toplulukları için rekabet edebilirliğin önemli unsurlarından biri haline geldiğini ve pandeminin, herkesin dijitalleşmeyi çeşitli açılardan benimsemesine dair ihtiyacı hızlandırdığını belirtti.