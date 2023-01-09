Rcep, Çinli Şirketlerin Sınır Ötesi Ticaret ve Yatırımlarını Güçlendirdi

Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret anlaşmasının bir yıl önce yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda Çinli şirket, sınır ötesi ticaret ve yatırımlarını daha düşük maliyet ve daha yüksek verimlilikle güçlendirdi.

Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret anlaşmasının bir yıl önce yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda Çinli şirket, sınır ötesi ticaret ve yatırımlarını daha düşük maliyet ve daha yüksek verimlilikle güçlendirdi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bulunan Nanning Gümrüğü, 2022 yılının ilk 11 ayında, 754 milyon yuan değerinde 1.696 menşe belgesi yayınladı.

RCEP; ihracat maliyetlerini azalttığı, ürünlere daha yüksek fiyat avantajı sunduğu ve yurtdışı siparişlerin sayısını artırdığı için Guangxi'deki birçok şirkete somut faydalar sağladı.

SES 1 (Çince): DU PENGQİNG, Guangxi Liugong Makine Limited Şirketi Uluslararası Strateji Müdürü:

"Yetki belgesini aldıktan sonra ihraç mallarının yüzde 20 kadarı için menşe belgesini istediğiniz zaman çıkartabiliyoruz. Bu da, gümrük işlemlerini büyük ölçüde hızlandırıyor."

RCEP yurtdışında şirket kurulmasını da kolaylaştırıyor.

SES 2 (Çince): ZHAO HUİ, Guangxi TUS İnovasyon Sınır Ötesi E-Ticaret Limited Şirketi Yurtdışı Projeler Müdürü:

"RCEP yürürlüğe girdikten sonra Japonya'da şirket kurma maliyetlerimiz öncesine göre yüzde 30 azalarak, önemli ölçüde düştü. Şirket tescil sürecinin tamamının etkinliği de büyük ölçüde arttı. Önceden Japonya'da şirket kurmamız bir yıl veya daha uzun süre alabiliyorken şimdi ortalama sadece 3-6 ay sürüyor."

Çin'in RCEP'e imza atan diğer ülkelerle ticareti 2022'nin ilk 11 ayında yıllık yüzde 7,9 artarak 11,8 trilyon yuana (yaklaşık 1,69 trilyon ABD doları) yükseldi. Bu meblağ, Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 30,7'sine karşılık geliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Nanning'den bildiriyor. (XHTV)