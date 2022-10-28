Rcep, Çin'in Kıyı Kentinin İhracata Yönelik Ekonomisini Güçlendiriyor

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in kıyı kenti Xiamen'de giderek daha fazla işletme anlaşmadan yararlanarak şehrin ihracata yönelik ekonomisine yeni bir ivme kazandırıyor.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in kıyı kenti Xiamen'de giderek daha fazla işletme anlaşmadan yararlanarak şehrin ihracata yönelik ekonomisine yeni bir ivme kazandırıyor.

SES 1 (Çince): PENG YİPİNG, Xiamen Kseng Metal Tech Limited Şirketi Pazarlama Direktörü:

"RCEP yürürlüğe girdiğinden beri, Japon pazarına satılan ürünlerimizde zaten iki tur vergi indiriminden yararlanıyorduk. Bu vergiler nihayetinde tamamen sıfırlanacak. Geçtiğimiz aylarda 200'den fazla RCEP sertifikası başvurusunda bulunduk. Bu sertifikalar ile, müşterilerimiz 300.000 yuandan (yaklaşık 41.000 ABD Doları) fazla gümrük vergisi indirimi alabiliyor."

SES 2 (Çince): HUANG YİHONG, Xiamen Justsun Supply Chain Limited Şirketi Müdürü:

"RCEP bu yıl 1 Ocak'ta resmen yürürlüğe girdikten sonra, yerli işletmelere uluslararası pazarı keşfetmelerinde, özellikle de Japon pazarında çok yardımcı oluyor. Yaklaşık 60 RCEP sertifikası başvurusunda bulunduk ve gümrük vergisi indirimleri 1 milyon yuanı (yaklaşık 138.000 ABD Doları) geçebilecek."

SES 3 (Çince): WANG ZİXİ, Xiamen Gümrükleri Personeli:

"RCEP'in yürürlüğe girmesinden bu yana, küçük ve orta ölçekli işletmelerin diğer RCEP üyesi ülkelere ihracatı önemli ölçüde arttı. RCEP aynı zamanda açık bir yayılma etkisi gösteriyor."

Xiamen belediye ticaret bürosu tarafından yayınlanan istatistikler, şehrin ihracata yönelik ekonomisinde önemli bir rol oynayan diğer RCEP üye devletleriyle yakın ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Xiamen ile RCEP ülkeleri arasındaki ikili ticaret, 2021 itibarıyla Xiamen'in toplam ticaretinin üçte birinden fazlasını oluşturuyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.(XHTV)