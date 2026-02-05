Türkeli Demir Sahası'nda Karaya Oturan Kargo Gemisi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

SARIYER Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan 100 metre boyundaki 'Razouk' isimli kargo gemisini kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Gemi personelinin güvertedeki sevinci ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

Romanya'dan Tunus'a seyir halindeyken İstanbul Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturduğu bildirilen 100 metre boyundaki 'Razouk' isimli genel kargo gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibi ivedilikle olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede geminin kıyıdan yaklaşık 100 metre mesafede karaya oturduğu tespit edildi.

GEMİDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Karaya oturan gemide kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki dalgıç dün gemi çevresinde dalış gerçekleştirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Kurtarma çalışmalarının tarama gemisi ve acil müdahale ekskavatörüyle sürdürüldüğü öğrenildi. Çalışmalar sırasında geminin motorunun çalıştırıldığı görüldü. Öte yandan kurtarma çalışmaları devam ederken gemi personelinin güvertedeki sevinci ve bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.