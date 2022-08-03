RAZONİ GEMİSİNE ÇIKAN HEYETİN İÇERİDE YAPTIĞI DENETİMDEN GÖRÜNTÜLER Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemiye denetim heyeti saat 10.30 sıralarında çıktı. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemiye denetim heyeti saat 10.30 sıralarında çıktı. Heyetin geminin içinde yaptığı denetim ve incelemeler kameraya yansıdı. Heyetin geminin yükü ve evraklarını incelediği görülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Sarıyer Ukrayna Güncel Haberler

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