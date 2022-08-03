MSB: Boğazda demirli tahıl yüklü gemi, saat 10.00'da denetlenecek MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan gelip, İstanbul Karadeniz girişinde demirlenen ilk tahıl yüklü geminin saat 10.00'dan itibaren denetleneceğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan gelip, İstanbul Karadeniz girişinde demirlenen ilk tahıl yüklü geminin saat 10.00'dan itibaren denetleneceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karadeniz İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MSB: Boğazda demirli tahıl yüklü gemi, saat 10.00'da denetlenecek - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.