MSB: Boğazda demirli tahıl yüklü gemi, saat 10.00'da denetlenecek
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan gelip, İstanbul Karadeniz girişinde demirlenen ilk tahıl yüklü geminin saat 10.00'dan itibaren denetleneceğini açıkladı.
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan gelip, İstanbul Karadeniz girişinde demirlenen ilk tahıl yüklü geminin saat 10.00'dan itibaren denetleneceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel