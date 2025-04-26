Raylı Sistemlerde Ücretsiz Hizmet Duyurusu

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda şehir içi raylı sistemler ücretsiz seyahat imkanı sunacak. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray ve İZBAN başta olmak üzere, şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Mayıs Perşembe'ye rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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