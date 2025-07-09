Raylı Sistemler 15 Temmuz'da Ücretsiz Hizmet Verecek

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Başkanlığı kararıyla, Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ?????? ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü??????? ücretsiz taşıyacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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